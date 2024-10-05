Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 68

Verliebt in Berlin
Staffel 1Folge 68vom 05.10.2024
Folge 68: Episode 68

Folge 68: Episode 68
23 Min.Ab 12

Nachdem Lisa sich auf der Party blamiert hat, will sie sich in die Arbeit stürzen - doch David hat zurzeit ganz andere Pläne mit ihr ... Max hat den Auftrag, "Kerima Moda" auf das Titelblatt eines einflussreichen Modejournals zu bringen. Als Yvonne ihm in die Quere kommt, droht sein Vorhaben zu scheitern ...

