Verliebt in Berlin
Folge 7: Episode 7
23 Min.Ab 12
Lisa hat endlich einmal Grund zum Jubeln, denn David hat sie nicht nur vor Sabrina in Schutz genommen, sondern er weist ihr auch einen neuen Arbeitsplatz zu - genau vor seiner Bürotür! Überglücklich erledigt sie ihren ersten richtigen Auftrag: Sie soll für David einen Ring für Mariella vom Juwelier holen. Leider kann Lisa ihre Neugier nicht bezwingen und probiert den teuren Ring selbst einmal an.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen