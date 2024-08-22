Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 1vom 22.08.2024
23 Min.Folge vom 22.08.2024Ab 12

Lisa ist erleichtert, als sie erfährt, dass Laura überlebt hat. Während David und Mariella sich jetzt um Laura und Friedrich kümmern, kniet sich Lisa in die Arbeit. Die Vermarktung des "Mariella"-Parfums muss endlich vorangebracht werden. Sie versucht, den bekannten Werbe-Profi Rokko Kowalski zu engagieren.

