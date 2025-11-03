Verliebt in Berlin
Folge 106: Episode 106
23 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12
Die glückliche Lisa glaubt, dass ihrer Liebe zu David nichts mehr im Wege steht. Erst recht, als sie erfährt, dass er bald nach Hause kann! Sie kommt in die Villa, wo alle in Vorfreude seine Ankunft vorbereiten. Verliebt träumt sie sich in die Vorstellung, wie es wäre, mit David zusammenzuwohnen, und macht sich auf den Weg, ihn abzuholen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen