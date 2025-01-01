Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 124

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 124
Episode 124

Episode 124Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 124: Episode 124

24 Min.Ab 12

Lisa weiß nicht, was sie von ihrem Spiegelbild halten soll. In ihrer Unsicherheit lässt sie sich von Rokko überreden, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die Reaktionen übertreffen alle Erwartungen, hinterlassen aber auch zwiespältige Gefühle bei Lisa.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 emotions
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen