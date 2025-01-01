Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 134

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 134
Episode 134

Verliebt in Berlin

Folge 134: Episode 134

24 Min.Ab 12

Lisa hofft, dass man die Präsentation mit Hugos Hilfe retten kann. Nur durch einen Erfolg lässt sich die drohende feindliche Übernahme Kerimas abwenden. Als kurz vor der Show aber auch noch ein Missgeschick mit dem Brautkleid passiert, sieht Lisa ihre Felle davonschwimmen. Rokko ist an ihrer Seite und es gelingt ihm immerhin, ihr Halt zu geben.

