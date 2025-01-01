Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 14

SAT.1 emotions Staffel 2 Folge 14
Episode 14

Verliebt in Berlin

Folge 14: Episode 14

23 Min. Ab 12

Lisa ist sich nicht mehr so sicher, ob sie gegenüber Rokko die richtige Haltung gefunden hat und will es erst einmal auf sich beruhen lassen. Zu Hause wird sie von einem verzweifelten Jürgen überrascht, der Lisa von seinem Verdacht erzählt. Da er aber keine Gewissheit hat, kann sie ihn davon abhalten, zu Richard zu gehen ...

