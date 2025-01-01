Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 31

Staffel 2Folge 31
Folge 31: Episode 31

23 Min.Ab 12

Empört verpasst Lisa Rokko eine schallende Ohrfeige. Sie ist zwar im Nachhinein erschrocken über ihre heftige Reaktion, rechtfertigt jedoch vor sich die Tat damit, dass Rokko schließlich eine Grenze überschritten hat. Sie weicht ihm am nächsten Tag aus, was David bemerkt. Als sie ihm gesteht, was in der Parfümerie vorgefallen ist, nährt er mit seiner Reaktion ihr schlechtes Gewissen ...

