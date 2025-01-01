Verliebt in Berlin
Folge 4: Episode 4
23 Min.Ab 12
Lisa ist enttäuscht, dass David dem neuen Werbekonzept vor allem aus persönlichen Gründen ablehnend gegenübersteht. Sie will es dennoch ausführlich präsentieren - David gibt ihr einen Tag Zeit. Lisa stürzt sich in die gemeinsame Arbeit mit Rokko und befürchtet, mit dem Ergebnis auf Ablehnung zu stoßen ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
