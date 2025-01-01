Verliebt in Berlin
Folge 42: Episode 42
22 Min.Ab 12
Lisa ist enttäuscht von Rokkos Absage und bittet Sophie, sie zum Charity-Event zu begleiten. Als Rokko ihr Ratschläge für die Veranstaltung geben will, schenkt sie ihm keine Aufmerksamkeit. Umso mehr befasst sie sich mit der leidigen Kleiderfrage. In der Eile lässt sich Lisa von Kim einen rosa Pelz-Mantel aufdrängen - mit fatalen Folgen ...
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
