Episode 44

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 44
Episode 44

Folge 44: Episode 44

23 Min.Ab 12

Gerade als sich Lisa durch Sophies Trost wieder ein wenig beruhigt hat, kommt eine neue Schreckensnachricht: Brittas Tod. Lisa ist betroffen und sichert Hugo so viel Zeit und Ruhe zu, wie er nur braucht. Sie selbst hat kaum Zeit, die Nachricht von Brittas Tod zu verarbeiten, weil sich immer mehr Probleme in der Firma anhäufen ...

SAT.1 emotions
