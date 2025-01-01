Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 52

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 52
Folge 52: Episode 52

23 Min.Ab 12

Lisa versucht, sich für die Filmarbeiten zusammenzureißen und nichts von ihren wahren Gefühlen zu zeigen. Sie ist bemüht, sich hinter der Maske der Undurchdringlichkeit zu verstecken, doch Rokko, der den Dreh überwacht, sieht, dass Lisas Fassade bröckelt, als die Fragen privater werden ...

Verliebt in Berlin
SAT.1 emotions
