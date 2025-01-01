Verliebt in Berlin
Folge 53: Episode 53
22 Min.Ab 12
Lisa ist dankbar für Rokkos Schutz, fühlt sich aber auch befangen in seiner Nähe. Konsequent geht sie ihm und auch David aus dem Weg, froh darüber, sich mit Yvonnes Baby ablenken zu können. Doch als David überraschend bei Max auftaucht und das Kind im Arm hält, kann Lisa nicht anders, als sich in Gedanken ein Familienglück mit ihm auszumalen ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen