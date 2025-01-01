Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 57

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 57
Episode 57

Folge 57: Episode 57

23 Min.Ab 12

David gesteht sich seine Eifersucht nicht ein. Vielmehr versucht er, die Annäherung zwischen Rokko und Lisa zu forcieren. Er sieht ein, dass er Lisa im letzten Jahr oftmals sehr unglücklich gemacht hat und sie eigentlich freigeben sollte, doch dann erinnert er sich auch an schöne Momente mit ihr. Kurzerhand fährt er nach Göberitz ...

