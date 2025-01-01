Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 60

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 60
Episode 60

Episode 60Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 60: Episode 60

22 Min.Ab 12

David erkennt nach Lisas Abfuhr, dass er ihre Gefühle zutiefst verletzt hat und weiß nicht, wie er es wieder gutmachen kann. Er fühlt sich allein und von Lisa verlassen, was ihn so aus der Bahn wirft, dass er scheinbar grundlos einen Streit mit Laura anfängt. Lisa hat sich fest vorgenommen, Rokko die verdiente Chance zu geben und David auf Distanz zu halten ...

