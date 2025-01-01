Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 64

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 64
Folge 64: Episode 64

23 Min.Ab 12

Während Lisa den Kuss mit Rokko genießt und David mehr und mehr vergisst, ist der sich seiner Liebe zu ihr immer sicherer. Doch mit seinem Liebesgeständnis muss er sich noch bis zum nächsten Tag gedulden. David will den perfekten Moment für sein Geständnis abwarten, erkennt jedoch mit Hugos Hilfe, dass er keine Zeit mehr verlieren darf, wenn er sein Glück erreichen will ...

