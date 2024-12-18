Verliebt in Berlin
Folge 68: Episode 68
23 Min.Folge vom 18.12.2024Ab 12
Lisa ist vollkommen überfordert mit Davids Geständnis und bleibt mit psychosomatischem Fieber im Bett. Sie offenbart Rokko nicht den wahren Grund ihres Fiebers, obwohl er schon ahnt, woher der Wind weht. Lisa ist wütend, dass David ihr gerade jetzt, wo sie sich allmählich Rokko öffnen kann, mit so einer absurden Ansage in die Liebesparade fährt. Sie steht vor einer Entscheidung ...
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen