Verliebt in Berlin
Folge 76: Episode 76
23 Min.Ab 12
Lisa gelingt es mit Lauras Hilfe, Friedrich davon abzuhalten, die Polizei zu rufen. Um Davids Sicherheit auf allen Ebenen zu gewähren, beschließen die Seidels und Lisa, niemandem etwas von Davids Entführung zu erzählen. Die drei sind am Rande eines Nervenzusammenbruchs, als plötzlich das Telefon läutet und die Entführer sich melden ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen