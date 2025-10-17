Verliebt in Berlin
Folge 83: Episode 83
Folge vom 17.10.2025Ab 12
Friedrich hat die Nase voll und will nichts mehr von Lisas Intuitionen hören. Lisa will sich von nun an zwingen, rationaler heranzugehen und der Kommissarin mit möglichen Hinweisen eine Hilfe bei der Spurensuche zu sein! Dann endlich meldet sich der Entführer mit einem Lebenszeichen von David ... Max braucht für die näher rückende Hochzeit Bares. Da bekommt er einen heißen Anlegertipp ...
Verliebt in Berlin
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
12
