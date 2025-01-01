Verliebt in Berlin
Folge 9: Episode 9
23 Min.Ab 12
Lisa gibt David innerlich frei, weiß aber nicht genau, wo sie mit ihrer Suche nach Liebe anfangen soll. Ständig verliert sie sich in Tagträumen, in denen sie den richtigen Partner sucht. Leider ist es so, dass die Männer in ihrer Umgebung sie nicht als Frau wahrzunehmen scheinen - doch dann kommt ein Kompliment von ganz unerwarteter Seite ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen