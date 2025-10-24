Verliebt in Berlin
Folge 93: Episode 93
24 Min.Folge vom 24.10.2025Ab 12
Lisa versucht, ihrer Aufgabe als Trauzeugin gerecht zu werden. Vorher muss sie allerdings Yvonne in ihrer plötzlich aufkommenden Heiratspanik beruhigen. Mit Baby Bärbel auf dem Arm erlebt Lisa, wie Max und Yvonne sich ewige Liebe vor dem Altar schwören ...
