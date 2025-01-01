Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 95

Staffel 2Folge 95
Folge 95: Episode 95

23 Min.Ab 12

Lisa ist schockiert, als sie Richard zufällig auf der Straße begegnet und es ihr nicht gelingt, ihn aufzuhalten. Eilig berichtet sie das der Polizei, um schnellstens nach Richard zu fahnden. Umso überraschter ist sie dann allerdings, als Richard plötzlich bei Kerima auftaucht ...

