Verliebt in Berlin
Folge 95: Episode 95
23 Min.Ab 12
Lisa ist schockiert, als sie Richard zufällig auf der Straße begegnet und es ihr nicht gelingt, ihn aufzuhalten. Eilig berichtet sie das der Polizei, um schnellstens nach Richard zu fahnden. Umso überraschter ist sie dann allerdings, als Richard plötzlich bei Kerima auftaucht ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen