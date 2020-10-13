Verliebt in Berlin II
Folge 136: Episode 136
22 Min.Folge vom 13.10.2020Ab 12
Hannah ist bestürzt, als Bruno wegen Sophies Drohung erwägt, das Schuhprojekt seiner Liebe zu Kim zu opfern. Als er aber versichert, die Schuhpräsentation nicht aufs Spiel zu setzen und Kim aus dem Weg zu gehen, ist Hannah erleichtert. Unterdessen ist Kim frustriert, weil bei den Vorbereitungen zum Fotoshooting nichts nach ihren Vorstellungen läuft - sie beschließt, neue Models in Minsk zu suchen.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika