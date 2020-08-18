Verliebt in Berlin II
Folge 2: Episode 2
22 Min.Folge vom 18.08.2020Ab 12
Bruno rappelt sich nach dem Unfall wieder auf, als der besorgte Bernd ihm Obdach anbietet. Er kann der Versuchung nicht widerstehen, Schwäche zu simulieren, um seinen Vater näher kennenzulernen. Bei den Plenskes angekommen, verwirrt er Helga mit seinen Ähnlichkeiten mit Bernd, die ihr geradezu unheimlich sind.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin II
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika