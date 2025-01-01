Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 201

Staffel 1Folge 201
Episode 201

Folge 201: Episode 201

23 Min.Ab 12

Hannah bittet um Bedenkzeit, obwohl eigentlich alles für eine Zusage auf Kims Angebot spricht. Aber obwohl sie mit Bruno abgeschlossen hat, fürchtet sie dennoch, ihm durch die enge Zusammenarbeit wieder zu verfallen ... Paolo besucht Sophie in der Haftanstalt und stellt ihr eine wohlwollende Zeugenaussage in Aussicht, wenn sie wieder mit ihm koaliert, um die gemeinsamen Feinde zu vernichten ...

