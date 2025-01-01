Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 210

SAT.1 emotions Staffel 1 Folge 210
Folge 210: Episode 210

22 Min. Ab 12

Hannah ist erleichtert, dass Peggy nur noch nach vorn schauen und neu anfangen will. Für Peggy bedeutet das aber auch, dass sie ihre Liebe zu René damit endgültig begraben muss. Hannah ist hin- und hergerissen - hat sie doch gerade gerührt miterlebt, dass das Herz ihres Vaters noch heftig für ihre Mutter schlägt ...

