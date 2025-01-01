Verliebt in Berlin II
Folge 234: Episode 234
22 Min.Ab 12
Hannah redet Bruno ins Gewissen, seine Beziehung mit Kim wieder in Ordnung zu bringen. Aber er muss erneut erkennen, dass Kim egoistisch und berechnend ist. Er fühlt sich fremd in ihrer Nähe und gesteht ihr schließlich, dass er sie nicht mehr liebt und die Hochzeit nicht stattfinden wird. Immer mehr fühlt er sich zu Hannah hingezogen und verbringt viel Zeit mit ihr und ihrer Familie ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
