Verliebt in Berlin II
Folge 243: Episode 243
23 Min.Ab 12
Hannah gerät durch das offensive Liebeswerben von Bruno und Jan zunehmend in Verwirrung. Als sich das "Duell" der beiden verselbstständigt und sich auch noch zum Gegenstand öffentlicher Belustigung entwickelt, wird es ihr zu viel ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika