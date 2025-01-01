Verliebt in Berlin II
Folge 248: Episode 248
23 Min.Ab 12
Bruno und Hannah bereiten den Plan vor, die Geheim-Kollektion mithilfe eines Tricks während der offiziellen Kerima-Präsentation ins Rampenlicht zu bringen. Da Paolo den Präsentationsort abgeriegelt hat, bleibt Bruno nur noch eine letzte Chance: Er will den Umstand nutzen, dass ein berühmter amerikanischer Rapper in der Stadt ist und streut die Information, dass der Star die Präsentation besucht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin II
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika