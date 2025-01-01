Verliebt in Berlin II
Folge 264: Episode 264
22 Min.Ab 12
Kerima schaut einer positiven Zukunft entgegen, als Bruno die Wahl zum Geschäftsführer annimmt. Sowohl Paolo als auch Sophie scheinen geschlagen. Hannah weiß, dass sie nun noch weiter von Bruno entfernt ist, doch sie unterdrückt ihren Schmerz, als sie ihm alles Gute für seine Zukunft an der Seite von Kim wünscht ...
