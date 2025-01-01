Verliebt in Berlin II
Folge 266: Episode 266
22 Min.Ab 12
Hannah glaubt ihren Ohren kaum zu trauen: Bruno ist nicht der Vater von Kims Kind! Das bedeutet, dass ihrer Liebe nichts im Wege steht! Ihrem ersten Impuls folgend, will sie sofort zu ihm rennen, um ihm davon zu erzählen. Aber als sie sieht, wie angeschlagen Kim noch immer zu sein scheint, entscheidet sich Hannah, es Kim zu überlassen, Bruno ihre Lüge zu offenbaren ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin II
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika