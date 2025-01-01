Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 268

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 268
Episode 268

Episode 268Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 268: Episode 268

22 Min.Ab 12

Hannah ist entsetzt: Bruno glaubt tatsächlich, dass sie Kims Lüge erfunden hat, damit er wieder zu ihr zurückkommt. Dennoch versucht sie weiter, ihn von der Wahrheit zu überzeugen. Kim gelingt es, Brunos letzte verbliebenen Zweifel auszuräumen, indem sie ihm einen gefälschten Vaterschaftstest präsentiert ...

