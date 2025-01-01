Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 4

Folge 4: Episode 4

21 Min.Ab 12

Bruno und Nora gelingt es, Hugo vor den Flammen zu bewahren. Bruno unterlässt es, seine Rolle als Übeltäter aufzuklären, zumal er alles daran setzen will, vor Helga und Bernd in einem guten Licht dazustehen. Schließlich will er ihnen eröffnen, dass er Bernds Sohn ist. Doch der erfährt von Nora, dass Brunos Rolle nicht so leuchtend ist, wie er gedacht hatte.

