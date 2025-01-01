Verliebt in Berlin II
Folge 61: Episode 61
21 Min.Ab 12
Statt von Brunos Idee, mit einer Schuhkollektion die schon beschlossene Fusion zu verhindern, begeistert zu sein, ist Nora skeptisch. Doch Bruno lässt nicht locker ... Nachdem Laura sich auf das Wagnis Beziehung eingelassen hat, geht sie in die Vollen und überrascht Johannes mit einem Angebot. Doch als er seine Sachen bei ihr ablagert, bekommt sie erste Zweifel.
Verliebt in Berlin II
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika