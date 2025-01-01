Verliebt in Berlin II
Folge 70: Episode 70
20 Min.Ab 12
Während Nora und Bruno glücklich darüber sind, dass die Entwicklung der Prototypen nun in die nächste Phase gehen kann, kann Sophie Paolo davon überzeugen, den geheimen Tätigkeiten von Bruno auf den Grund zu gehen. Sie statten ihm einen Überraschungsbesuch in der WG ab, um Bruno auf frischer Tat zu ertappen.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika