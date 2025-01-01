Zum Inhalt springenBarrierefrei
21 Min.Ab 12

Brunos Vorfreude auf die Weihnachtsfeier wird getrübt, weil Nora plötzlich auf Distanz geht. Während sie hofft, sich durch ihr zur Schau getragenes Eheglück von ihrer Sehnsucht nach Bruno ablenken zu können, ist der geradezu hysterisch bemüht, sich - nun gerade! - ohne sie zu amüsieren. Als beide sich von ihrer anstrengenden Scharade abseits des Getümmels erholen wollen, treffen sie aufeinander...

