Verliebt in Berlin II

Episode 83

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 83
Folge 83: Episode 83

21 Min.Ab 12

Als sich Bruno und Kim der peinlichen Situation bewusst werden, weist sie ihn zurecht - er kehrt nach der Silvesternacht verwirrt nach Hause zurück. Nora sieht ein, dass sie Sven nicht weiter hinhalten darf und alle Konsequenzen ihrer Entscheidung tragen muss: Sie erklärt ihrem Mann, dass sie sich trennen will ...

SAT.1 emotions
