Verliebt in Berlin II
Folge 90: Episode 90
22 Min.Folge vom 08.10.2025Ab 12
Hannah entscheidet sich, Kim in Sachen Bruno auf den Zahn zu fühlen und kann kaum glauben, wie sie über ihn herzieht. Nachdem Kim Bruno überstürzt ihre Kette geschenkt hat, glaubt er immer sicherer, dass sie doch etwas für ihn empfindet. Laura ist beeindruckt, als Johannes vorgibt, seinen Traum vom eigenen Fitnessstudio aus eigener Kraft, ohne ihre finanzielle Unterstützung zu verwirklichen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin II
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika