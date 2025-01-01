Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 102

Staffel 1Folge 102
Episode 102

Folge 102: Episode 102

22 Min.Ab 12

Lisa macht eine gute Figur als "Chef" von "Kerima" - sie hält die Fäden in der Hand und verblüfft vor allem Hugo einmal mehr mit ihrem Organisationstalent. Doch dank Sabrina werden die Medien auf sie aufmerksam und versuchen, ihr Informationen über die Krise bei "Kerima" zu entlocken ...

