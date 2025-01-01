Verliebt in Berlin
Folge 108: Episode 108
23 Min.Ab 12
Um David fern von "Kerima" wieder aufzubauen, nimmt Lisa ihn mit nach Göberitz. Sie gibt ihr Bestes, ihm neuen Mut zu machen, aber sie ist unsicher, ob sie David, der sich lieber mit Lisas Vater dem "Selbstgebrannten" aus dem Hause Plenske widmet, als über "Kerima" nachzudenken, wirklich helfen konnte. Diese Frage erübrigt sich allerdings, als Lisa überraschend in die Firma gerufen wird ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen