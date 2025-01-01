Verliebt in Berlin
Folge 115: Episode 115
23 Min.Ab 12
Lisa und Jürgen machen sich daran, ihren Plan für "B.STYLE" umzusetzen. Als sie schließlich einen potenziellen Geschäftspartner finden, droht Richard dazwischenzufunken. Lisa und Jürgen müssen das verhindern, und die Gelegenheit kommt Jürgen gerade recht, sich endlich persönlich an Richard zu rächen ...
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
