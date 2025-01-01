Verliebt in Berlin
Folge 124: Episode 124
23 Min.Ab 12
Lisa ist in ihren Gefühlen hin- und hergerissen: Sie und David mutterseelenallein auf einer Insel! Nach gemeinsamer Nahrungs- und Lagersuche kann Lisa die traute Zweisamkeit am Feuer endlich genießen, als plötzlich durch einen Anruf von Mariella der intimen Situation ein jähes Ende droht - doch David denkt gar nicht daran, Lisa zu verlassen ...
Verliebt in Berlin
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
