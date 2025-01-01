Verliebt in Berlin
Folge 127: Episode 127
22 Min.Ab 12
Lisa ist Jürgen dankbar, dass er sich nach dem Unfall liebevoll um sie gekümmert hat - auch wenn sie sich ihren ersten echten Kuss weniger schmerzhaft vorgestellt hat. Auch Helga und Bernd sind glücklich, dass sich die beiden angenähert haben - doch dann funkt ausgerechnet David dazwischen ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
