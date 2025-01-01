Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 127

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 127
Episode 127

Episode 127Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 127: Episode 127

22 Min.Ab 12

Lisa ist Jürgen dankbar, dass er sich nach dem Unfall liebevoll um sie gekümmert hat - auch wenn sie sich ihren ersten echten Kuss weniger schmerzhaft vorgestellt hat. Auch Helga und Bernd sind glücklich, dass sich die beiden angenähert haben - doch dann funkt ausgerechnet David dazwischen ...

