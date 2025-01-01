Verliebt in Berlin
Folge 128: Episode 128
23 Min.Ab 12
Lisa wird von Davids überraschendem Besuch offensichtlich aus dem Konzept gebracht - beleidigt zieht sich Jürgen zurück. Lisa will es besser machen und bereitet ihr "Liebesnest" für den nächsten Abend vor ...
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
