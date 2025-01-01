Verliebt in Berlin
Folge 14: Episode 14
22 Min.Ab 12
Lisa ist von Davids Ignoranz zutiefst enttäuscht und entscheidet sich, eine Auszeit zu nehmen. Zu Hause wird sie vor Kummer auch wirklich krank. Bei "Kerima" fehlt sie unterdessen schon wieder sehr, und David erkennt endlich, dass er noch genau eine Chance hat, die Vorbereitung der Vorstandssitzung zu schaffen: Lisa Plenske!
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
