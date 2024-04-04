Entscheidung für "B.SYLE"Jetzt kostenlos streamen
Verliebt in Berlin
Folge 149: Entscheidung für "B.SYLE"
23 Min.Folge vom 04.04.2024Ab 12
Nach Davids Vertrauensbruch ist Lisa fest entschlossen, ihre Arbeit für "B.STYLE" zu beenden. Inzwischen konnte Jürgen allerdings das Kapital noch einmal verdoppeln. Die Firma steht nun kurz davor, die Mehrheit an "Kerima Moda" übernehmen zu können - Lisa ist hin- und hergerissen.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen