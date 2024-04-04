Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 149vom 04.04.2024
23 Min.Folge vom 04.04.2024Ab 12

Nach Davids Vertrauensbruch ist Lisa fest entschlossen, ihre Arbeit für "B.STYLE" zu beenden. Inzwischen konnte Jürgen allerdings das Kapital noch einmal verdoppeln. Die Firma steht nun kurz davor, die Mehrheit an "Kerima Moda" übernehmen zu können - Lisa ist hin- und hergerissen.

