Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 157

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 157
Episode 157

Episode 157Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 157: Episode 157

23 Min.Ab 12

Lisa ist froh, dass David auf Richard zugehen will. Nach seiner Rückkehr von seiner Friedensmission erfährt sie jedoch, dass diese auf ganzer Linie gescheitert ist. Nun ruhen ihre Hoffnungen auf Mariella, die sich bereit erklärt hat, zwischen David und Richard zu vermitteln, denn die Familienstreitigkeiten bedrohen immer mehr die Handlungsfähigkeit von "Kerima".

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 emotions
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen