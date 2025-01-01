Verliebt in Berlin
Folge 162: Episode 162
23 Min.Ab 12
Lisa hat alle Hände voll zu tun, denn das Fotoshooting mit Mariella, die nervös und unsicher ist, steht an. Sie ist überrascht, dass sich Richard so kooperativ zeigt. Als er sie reumütig um Verzeihung für all seine Schandtaten bittet, ist Lisa sogar bereit, ihm zu verzeihen. Doch David, der sich von Lisa immer mehr zurückgezogen hat, warnt sie davor, die Seiten zu wechseln.
Verliebt in Berlin
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
