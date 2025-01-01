Verliebt in Berlin
Folge 164: Episode 164
23 Min.Ab 12
Nachdem Richard Lisa das Leben gerettet hat, steht sie unter Schock. Sie verlässt die Party, ohne sich bei ihm zu bedanken. Als sie es am nächsten Tag nachholt, zeigt sich Richard bescheiden. Eingenommen von ihm, trifft Lisa eine Entscheidung gegen David.
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
