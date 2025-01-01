Verliebt in Berlin
Folge 180: Episode 180
22 Min.Ab 12
David erteilt Lisa "Arbeitsverbot", damit sie sich ausruht. Sie hat jedoch ein schlechtes Gewissen wegen des verpatzten Parfum-Termins, und außerdem fühlt sie sich fit - mit der dreifachen Dosis Quick-Slim-Powder. Bei "Kerima" laufen die Vorbereitungen für die Präsentation des "Kerima-Faces" auf Hochtouren. Und schließlich überredet Richard Lisa, eine Rede als Hauptaktionärin zu halten ...
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
